法新社拍攝的現場影片顯示，以色列今晚對加薩走廊（Gaza Strip）北部發動猛烈轟炸，哈瑪斯（Hamas）政府表示，加薩走廊通訊和大部分網路被切斷。

以色列軍方指出，「持續對加薩走廊發動攻擊」，以對抗統治巴勒斯坦自治區的哈瑪斯武裝集團。

哈瑪斯政府表示，以色列今天發動猛攻，切斷加薩走廊「通訊和大部分網路連線」。

加薩走廊北部遭遇猛攻，哈瑪斯政府媒體辦公室指控以色列採取行動「從空中、地面和海上以血腥報復性打擊進行屠殺」。（譯者：徐睿承）1121028