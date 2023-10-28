美國總統拜登今天會見中國中共中央政治局委員兼外交部長王毅。拜登強調，美中必須負責任管理競爭，並維持開放的溝通管道。白宮表示，美國也表達對中國在南海行為的關切。

正在華府訪問的王毅，與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）一連2天舉行會談，隨後前往白宮與拜登（Joe Biden）會晤，下午則與白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）會談。

王毅此行除了被視為美中關係破冰外，也被認為是為中國國家主席習近平出席11月舊金山舉行的亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會鋪路。

白宮表示，拜登在與王毅見面時強調，美中都必須負責任地管理雙邊競爭，並維持溝通管道開放，美中也必須共同努力應對全球挑戰。

拜登也表達對李克強過世哀悼之意。中國官媒昨天報導，李克強因心臟病發在上海去世，享壽68歲。

白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）向記者表示，這場會談進行約1個小時，布林肯與蘇利文也出席這場會議。

柯比表示，拜登認為這場會談是「正面進展與對話持續的良好機會」。

至於兩人是否談到習近平訪美，柯比沒有正面回應，但他重申，拜登多次表示期望在不久將來與習近平會晤。

在被問及拜登是否有提及近來中國與菲律賓在南海的碰撞事件時，柯比表示「我們絕對有提及對發生在南海的不安全攔截的關切」。（編輯：徐睿承）1121028