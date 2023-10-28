藍白合陷入僵局，目前進入政黨協商階段，時間將延到下禮拜。媒體人吳子嘉表示，他現在才搞清楚民眾黨總統參選人柯文哲的心態，柯文哲可能認為，他現在的民調，跟民進黨參選人賴清德差不多，若他單獨參選，國民黨參選人侯友宜就會被邊緣化，他就一定會當選；吳子嘉不禁說，這種認知和心態，怎麼搞藍白合。

吳子嘉27日在《關鍵時刻》節目中表示，27日下午他跟一個非常好的朋友長談，這位朋友非常瞭解民進黨、瞭解柯文哲，他得到幾個結論：柯文哲講的話是「有的放矢」，柯文哲講了關鍵的一句話，「侯友宜給你選也選不上」，當時讓他覺得怎麼那麼囂張，後來現在搞清楚了，這句話後面是什麼意思？

吳子嘉接著指出，柯文哲曾在内部討論過一件事情，認為侯友宜曾長時間擔任警察，有人已把所有警察的黑資料都準備好了，一旦侯友宜上場擔任總統參選人，就會打出來；至於柯P為什麽連副總統也不和侯友宜搭檔，也許他認為，黑資料一樣可以去打副總統參選人。

主持人劉寶傑問到，若要打侯友宜，為什麼新北市長選舉時不打？吳子嘉回應強調，這就是柯文哲的認知和論述基礎。由於柯文哲的心態埋藏了這個東西在裡面，所以若柯文哲的心態沒有改變，「侯柯」或「柯侯」不可能搭配成功。

吳子嘉更爆料稱，柯文哲的朋友告訴他，單獨參選不會落選，所以他認為，現在他的民調跟賴清德差不多，他若單獨參選，侯友宜就會被邊緣化、被棄保，他就一定會當選。他不禁說，這種認知及心態，怎麼搞藍白合，一旦侯友宜知道柯文哲的態度，可能就不跟他合了。