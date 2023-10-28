市場衡量中東不穩定局面和貨幣政策不確定性，美股今天漲跌互見，標準普爾500指數進入修正區間。

道瓊工業指數終場下跌366.71點，或1.12%，收在32417.59點。

標準普爾500指數下跌19.86點，或0.48%，收在4117.37點。

以科技股為主的那斯達克指數上漲47.40點，或0.38%，收在12643.01點。

費城半導體指數上漲38.671點，或1.21%，收在3227.093點。（譯者：徐睿承）1121028