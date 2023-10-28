哈瑪斯集團（Hamas）武裝側翼今天指出，正在加薩（Gaza）兩處地點與以色列部隊發生戰鬥，稍早以色列表示已在巴勒斯坦自治區擴大地面行動。

哈瑪斯所屬武裝團體艾茲丁‧卡薩姆旅（Ezzedine al-Qassam Brigades）聲明指出，「我們正在貝特漢諾鎮（Beit Hanoun，位於加薩走廊北部）和布賴吉（Bureij，加薩走廊中部）對抗以色列地面入侵，戰鬥激烈。」

哈瑪斯稍早表示，「已準備好」應對入侵行動。

經兩晚侷限入侵後，以色列軍方未立即證實地面部隊已再度進入加薩。

以色列首席軍方發言人指出，以色列空中和地面部隊正擴大在加薩走廊的軍事行動。

以色列國防軍（IDF）發言人哈加里（Daniel Hagari）在電視新聞發布會中指出：「過去幾個小時，我們擴大對加薩攻擊。」

他表示，以色列空軍對隧道和其他基礎設施進行大規模攻擊。

哈加里說：「除了過去幾天的攻擊外，地面部隊今晚正擴大行動。」這番說法加深外界預測以色列對加薩地面入侵可能正在展開。（譯者：徐睿承）1121028