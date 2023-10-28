台北地院法官姚水文日前審理綠委鄭運鵬和新竹市府發言人徐千晴的誹謗官司時，在判決書開釋雙方應放下仇恨「離苦得樂」，否則「一個人永遠活在別人的認可之下，是莫大的悲哀」勸世文筆風引起轟動，有法官認為在判決書抒發心情、寫勸世文並不適當，應送懲戒，但也有法官認無不妥，並指政治人物情感上不悅，本來就不應該以名譽權保障，由於反對和贊成者各持己見，宛如一場審判界的網內互打、大家吵得不亦樂乎。

鄭運鵬今年5月3日在臉書質疑民眾黨在人力銀行開出的徵才資訊，徵求全職彰化縣黨部秘書起薪僅2萬6400元；鄭認為，民眾黨用基本工資招聘黨部秘書，驗證柯文哲所說「用香蕉只能請猴子」的理論。徐千晴則在臉書反批鄭，「反觀鄭委員的徵才廣告，聯絡人、電話、地址、員工人數都不透露，猶如詐騙集團讓人卻步」。鄭要求徐道歉未果，提告求償60萬元，還要徐在臉書刊登判決要旨。

懲戒法院院長林輝煌2002年所寫判決書，文情並茂，被認為是抒情文判決書的經典之作。（圖／翻攝司法院官網）

承審本案的北院法官姚水文認為，鄭運鵬從大學起投身政治工作，曾任多屆立委及民進黨黨團幹事長，是自願進入公眾領域的公眾人物，代表其個人名譽相對徐千晴的言論自由，應有較高程度的退讓。姚水文還在判決書末頁開釋：「一個人永遠活在別人的認可之下，是莫大的悲哀－他者言論是天堂或地獄，都在人當下吐納一念之間。願所有因他者言論所苦者，萌生一念之明，離苦得樂。」最後判鄭敗訴、徐免賠。

林輝煌在雲林地院當法官時經常衝撞體制，後來出任司法院秘書長、新北地院院長等要職。（圖／報系資料照）

判決書公布後，引發熱議，有法官認為姚水文在判決中借題發揮，發表與個案判決結論之形成毫無必要文字，且刻意挖苦當事人，不應受審判獨立保障，建議北院應將姚送懲戒，不過也有法官認為姚的判決寫得很好，因為人的名譽是社會評價，不是個人的主觀感受，如有人主張名譽權受侵害，卻又說自己被罵不開心，但仍無法表明他的名譽權哪裡受侵害；另有法官認為，法律本就植基於社會，因此本案沒什麼懲戒不懲戒，各自本於法律確信獨立審判即可。

不過一位有「考古癖」法官爬梳資料後發現，其實法官在判決書抒發心情者，首推曾任司法院秘書長的林輝煌（現為懲戒法院院長），林曾在2002年開出第一槍，他改變傳統判決書寫法，以抒情文方式撰寫，並將被告母親台語證詞翻成國語文，輕判經濟弱勢的被告而聲名大噪，林當時甚至要求檢察官改變起訴法條，將持剪刀行竊的加重竊盜罪，改為普通竊盜罪。時任司法院長翁岳生不但未處罰他，還交辦研究他的「書類格式」，大法官孫森焱也公開在院會上呼籲嚴肅看待。

林輝煌在這件著名的抒情判決中，在案情事實部分，一開始就破題被告有嚴重口吃，以撿拾廢五金維生，接著在「得心證的理由」部分，陳述被告謀生不易，為了照顧懷孕又智能不足的妻子以及女兒，才會去拾取工廠廢鐵線，最後審酌被告老母親的證詞，並新增判決後記，以「上蒼悲憫，願容卑微生命在這塊土地喘息。」輕判罰金300元。長期在雲林地院服務的林輝煌後來成了司改英雄，現在已是終審法院院長。

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