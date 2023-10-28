法院判決書對很多民眾來說像是天書，因為其中除了枯燥的法律條文外，不時還夾雜文言文，讓民眾看了以後如同丈二金剛摸不著頭腦，不過自從懲戒法院院長林輝煌2002年在雲林地院首創紀錄，以抒情文筆觸描寫弱勢民眾因生活困窘持剪刀行竊被捕，在判決書裡花了不少篇幅描寫被告困境，結果一炮而紅，從此各法院不時出現一些體裁和內容特殊的判決，讓外界目不暇給。

已轉任律師的前台中地院法官張淵森，10年法官生涯4度贏得釋憲成功，堪稱釋憲達人，他在2021年離職前審結一件毒品案時，將藝人隋棠在《犀利人妻》劇集裡的名句「可是瑞凡」寫進判決書，內容妙語如珠，一度在法界瘋傳。原來當初張淵森審案時，發現難解的法律爭議，希望台中地院支付學者35000元鑑定費遭拒，他乾脆自掏腰包請學者鑑定，並將他與院方交涉過程，全部寫入判決書中。

《犀利人妻》裡隋棠對溫昇豪一句「可是瑞凡，我回不去了」，被譽為台劇經典台詞。（圖／翻攝網路三立華劇）

張淵森在判決書指出，會計室主任曾向他表示，法院經費不足，無力負擔本案鑑定費，張轉向行政庭長詢問，「那明年可以送嗎？」行政庭長表示，明年也沒有經費，而且院長也不同意送鑑定。此時張忍不住引用《犀利人妻》經典對話：「『可是瑞凡』，明年都還沒開始，怎麼會沒有經費？」最後司法高層得知後，請張務必收下35000元鑑定費，張才勉強同意。

統促黨成員到烏山頭水庫替八田與一銅像戴口罩，法官徐安傑撰寫6千字判決書，認定不須裁罰。（圖／翻攝網路）

另外，佛經文和道教文也不時在判決書出現，有「佛心法官」之稱的基隆地院法官施添寶，2022年審理一件失業逆子啃老、咬掉父親耳垂案時，在判決書中引用佛教的「父母恩重難報經」，曉諭逆子「慈母像大地，嚴父配於天；覆載恩同等，父娘恩亦然。」也引用道教經典「太上感應篇」，告誡他「夫心起於善，善雖未為，而吉神已隨之；或心起於惡，惡雖未為，而凶神已隨之」。最後逆子放棄上訴，接受7月徒刑的判決結果，入監服刑。

還有一種判決書屬於婦幼文，法官說是要寫給父母離婚的孩子看的，高雄少家法院法官朱政坤2022年初判准一件夫妻離婚案，把8歲孩子的監護權判給媽媽，朱在判決書附件寫了1400多字給孩子，強調「雖然我們只說過一次話，但從你的言談中，叔叔看得出來，儘管這麼辛苦，壓力這麼大，你還是這樣的愛你的爸爸媽媽，真的是個很棒的孩子。」讓孩子知道「愛你的爸爸媽媽，他們都是最棒的」。雖然這些文字對8歲孩子可能無法體會，但已感動了許多大人。

最後一種則是較嚴肅的論說文，台南地方法院徐安傑2022年3月審結一起統促黨到烏山頭水庫，替日本人八田與一銅像戴口罩案，警方以違反《社會秩序維護法》為由移送台南地院裁罰。徐撰寫6千字判決書，詳論台灣近來民主政治和言論生態，最後認為本案在憲法保護言論自由範圍內，判決統促黨發言人張孟崇等人不罰。由於判決內容洋洋灑灑、旁徵博引，被不少法界人士認為憲法高度十足，符合司法院長許宗力口中常說的「憲法意識」，判決出爐即讓法界和政界為之轟動。

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