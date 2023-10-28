桃園一梁姓男子去年（111年）1月前往一處賽車場，尾隨女員工A女男廁門口置物區，隨即從背後熊抱，並將女A女抱起，前後搖晃3下，A女受到驚嚇立即尖叫並反抗，梁男這才罷手。一審依犯強制猥褻罪處刑7月，梁男不服提起上訴。

法院審理，梁男辯稱， 我確實有從背後抱起A女，但是我馬上就放下她了，我僅是跟她開玩笑而已。我知道這是不尊重她的行為，我願意誠心的跟A女道歉、賠償，我以後也會謹言慎行，請求給我改過的機會。

辯護人則為梁男辯稱，犯行時間僅有短短不到5秒鐘，在A女掙扎之後，梁男就立刻把她放下。過程中，梁男或許有碰觸到A女胸部，但應該是環抱時不小心碰觸到胸部下緣。

辯護人指稱，A女在警詢時的證詞，她自己也不確定梁男是否有碰到她胸部，可見梁男不是故意要去碰到A女胸部。梁男的犯行，應該是性騷擾罪較合理，而非檢察官所指，涉犯刑法第224條的強制猥褻罪。

法官勘驗監視器畫面顯示，梁男乘A女不及抗拒之際，從背後將她抱起，期間短暫，且梁男除因抱起A女，而必然與她有身體上的緊貼、前後搖晃A女，使他的手臂自然碰觸A女胸部下緣，並無刻意碰觸、撫摸A女乳房或其他滿足自己性慾的動作。

法官認，梁男犯行，足認其主觀上有性騷擾意圖。梁男因抱起A女而與她身體緊貼，並碰觸到A女胸部下緣，已引發A女不舒服而有遭受侵犯的感覺，客觀上亦屬性騷擾的行為。認定梁男所為，是犯性騷擾防治法第25條第1項的性騷擾罪。

二審法官日前撤銷一審判決，梁男被依犯性騷擾罪，處有期徒刑5月，如易科罰金，以新臺幣1000元折算1日。可上訴。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。