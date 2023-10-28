新北市一名鄭姓男子與林姓妻子，在土城與鄭男父親同住，不料前年（110年）7月鄭男返家時，看到妻子與一名男子擁吻，竟然還是鄭男的父親。但林女與鄭父並沒有收斂，前年8月22日，2人還去河濱公園散步，林女頭靠在鄭父肩上，有如情侶般親密。

鄭男主張，前年10月26日調解離婚後，林女前年11月13日及去年2月5、6、20日及3月初，林女與鄭父仍見面並有親密行為，2人仍有不正當男女關係，鄭男綠光罩頂提出請求損害賠償30萬元，一審判定15萬元為適當，鄭男與鄭父不服提起上訴。

法院審理，鄭父辯稱，前年7月2日酒後向林女訴苦，她出於親情擁抱我，而我無意間碰觸她臉頰靠近嘴的位置，2人並未親吻，前年8月22日與林女僅在公園散步，不能就認為有男女不正當交往。

法官檢視3人對話紀錄，鄭父：「我們就親到了」、鄭男問「嘴對嘴幹嘛？…你幾次了？幾次了你跟我講啦，幾次了？」、鄭父：「2次」、鄭男問「…要親下去，嘴對嘴喇舌擁抱在一起，對不對，我這樣講有錯嗎？我有唬爛嗎？我都親眼看到」、鄭父答「對啦～對啦，對」、鄭父：「親嘴有抱一下沒有不承認」、「非常的對不起你」、「我很自責」。

林女向鄭男表示：「我跟你講真的不到一個月」、「他說知道ㄚ，他不會想說到我身上來這樣…」、鄭男問「不是搞到身上去了？」、林女答：「不是搞ㄚ，他只說不會再想什麼其他動用到我身上來。」、鄭男問：「那抱在一起親在一起沒事，嘴對嘴親沒事，是嗎？」、林女答：「嗯」。

鄭男與林女於前年7月4日簽立生活協議書，第2條記載：「…雙方夫妻需維持婚姻關係之融洽，茲訂以下條款，共同信守。…2.…乙方（即林女）不得再與甲方（即鄭男）父親有聯絡。」

二審法官審酌，鄭父明知自己為鄭男之父、林女之公公，仍恣意與林女有男女不正當交往行為，破壞鄭男婚姻共同生活之圓滿安全及幸福，致其精神上感到痛苦，最後與林女調解離婚，考量一切情況，日前判決維持一審原判，鄭男請求精神慰撫金應以15萬元為適當，判決確定。