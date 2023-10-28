2024總統大選至關重要，在野整合進入政黨協商階段。日前傳出民眾黨總統參選人柯文哲其實是想與前高雄市長韓國瑜搭檔，國民黨主席朱立倫26日則駁斥此一說法，更爆料柯是說「2個女生」。對此，前國民黨立委林郁方透露，柯欲搭配的副手「沒有侯友宜」，並痛斥這樣是對的嗎？

林郁方昨（27）日在政論節目《少康戰情室》中指出，這陣子藍白合走的很艱難，最重要的原因還是出在柯文哲個人身上，但他認為對國民黨而言，走得這麼辛苦不是壞事，因此事讓很多國民黨支持者醒過來。

針對柯文哲表態速速政黨協商，與朱立倫是「主席對主席」協商，但是「現階段不可能排除侯友宜」，他的著眼點是以最大彈性組成最強組合。對此，林郁方直言，這是談判的人應該講的話嗎？他透露，日前朱立倫、柯文哲見面時，柯文哲其實講了3個人，但就是沒有侯友宜，「這樣是對的嗎？」

林郁方強調，因是文明社會，才需要用談判、協商的方式解決問題，柯文哲這番話簡直是羞辱人，侯友宜是國民黨經過初選程序提名的人選，但柯文哲竟說要合作，卻不要侯友宜，這也讓許多人對於柯文哲漸漸感生不信任感。

由於侯友宜日前已將侯柯、柯侯怎麼搭配講得很清楚，但柯卻遲未對其方案有所回應，侯友宜26日忍不住大酸，「一個女兒不要嫁這麼多親家」，大家要誠心誠意為國家、為人民，一起為人民創造最大福祉。對最關鍵的總統大選組合，朱立倫也強調，「不論是侯柯或柯侯，都要同在一張選票，這是民意所趨，也是民眾期待，會往這方向持續努力。」