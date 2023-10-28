近年「健康餐」超流行，網紅Joeman（九妹）分享，外送一份凱薩沙拉，裡面就是大量的生菜和一片雞胸肉，結果竟然要價500元，讓他當場傻眼，忍不住吐槽說「這是屬於錢包的瘦身餐」，引發網友討論。

網紅Joeman（九妹）昨拍短片分享，外送平台上點了健康餐，朋友多選擇義大利麵等餐點，價格大約是300-400元，而他點了一份凱薩沙拉，裡面就是一大堆生菜和一片雞胸肉，竟然要價500元，讓他忍不住驚呼「等下，這500？我沒有看價錢啊！」

驚人售價讓九妹忍不住吐槽說，商家可能會說「不好意思，可能沒有標註到，這是屬於錢包的瘦身餐！」吸引上千人狂讚。

不少網友留言討論，「笑死，給盤子吃的健康餐，雙重瘦身(身體&荷包）」、「不要誤會了，這是給荷包君的健康餐」、「老闆會回你，健康無價」、「名副其實的真正的瘦身餐，不管是身心靈還是錢包都瘦了」、「吃完這餐就吃不起下一餐，所以真的會瘦」、「這價格太頂了吧！是不是在餐盒前加個『健康』就能坑錢？」

不過也有網友替店家緩頰說，現在生菜本來就不便宜，這家店內用的話，沙拉是真的很大一盆，其實可以理解這個價格，而且外送平台上會被抽成，所以店家通常會把價格再往上提高一點。