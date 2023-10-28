大聯盟官網針對世界大賽做出6項預測，包括「世界大賽冠軍」、「世界大賽打幾戰」、「敲出最多轟球員」、「投出最多三振的球員」、「盜壘次數最多的球員」及「世界大賽MVP」。其中響尾蛇台美混血球星卡洛爾（Corbin Carroll）被認為將拿下本次系列賽盜壘王，也在世界大賽MVP的票選上高居第2。

卡洛爾以49票擊敗隊友馬泰（Ketel Matre）的4票，在系列賽盜壘王票選中取得壓倒性優勢，官網作家卡斯楚文斯（Anthony Castrovince）表示，卡洛爾在新秀賽季就獲得了58次盜壘，成為國聯年度最佳新秀大熱門，若想真正成為超級球星，得在世界大賽拿出表現。

世界大賽MVP的票選中，遊騎兵明星游擊手席格（Corey Seager）最被看好獲獎，資深作家卡利斯（Jim Callis）指出，席格在10月一向表現不錯，狀態正在回升，有機會加入吉布森（Bob Gibson）、寇法克斯（Sandy Koufax）和雷吉傑克森（Reggie Jackson）的行列，收下兩座世界大賽MVP的殊榮，另外一位超過10票的球員則是卡洛爾。官網表示，卡洛爾在打擊及速度展現極大優勢，是有史以來最全面的球員之一。

遊騎兵以30票險勝響尾蛇28票，被認為能夠搶下世界大賽冠軍。不少專家也認為兩隊將會打出互有來往的內容，戰線會來到G6及G7，各獲27票。席格則將奪下系列賽全壘打王。遊騎兵王牌艾沃迪（Nathan Eovaldi）則會奪下最多三振。