「部份政客把台灣說成藍綠對抗！你的生活工作有在區分藍綠嗎？你選舉投票會依據執政優劣投票？還是依據藍綠白顏色投票？」(製圖/中時新聞網)

2024總統大選距離今（28日）天僅剩下77天，綠營總統參選人賴清德陷入立委趙天麟掀起的桃色風暴；藍、白兩陣營則依然為爭奪在野整合主導權纏鬥不休，目前總統選戰情勢還是一片混沌。然而一份最新網路投票想要探究，現在國人投票是否還在看黨籍、顏色，並於昨（27）日發起調查。

Youtube頻道《Arden 生活家》發起最新網路投票，截至今早7點50分，總計已有6786人參與，此次投票的題目為「部份政客把台灣說成藍綠對抗！你的生活工作有在區分藍綠嗎？你選舉投票會依據執政優劣投票？還是依據藍綠白顏色投票？」

針對上述提問，有87%的國人反應，「依據執政表現優劣投票」占第一、而表態「依據藍綠白顏色投票」的民眾則排在第二，占8%、剩下選項支持度分別為「依據發的禮品好壞投票」占2%、「依據親友的喜好投票」占1%、「其它」占2%。

對於該投票，網友紛紛留言陳述自己的看法，「只要公開、透明、夠坦白，面對社會大眾能夠站得住腳；紮實、實在、不誆人，不論藍綠白，都能被人民接納」、「當你非常擔心國民黨或民進黨會當選時，你會投另一個比較高機率當選的政黨，這就是被強制進入藍綠對抗」、「其實這投票結果說明大家也很虛偽，87%的人依執政優劣投票，那怎會讓這民進黨執政8年？」、「不表態」。