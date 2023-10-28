台中市近來有人假冒通訊行業務，誆稱可以協助申辦手機等話術行騙，據傳逢甲大學有上百學生被詐，台中市警局第六分局證實，已接獲8名學生報案，其中6人就讀逢甲大學、2人就讀東海大學，已掌握林姓主嫌身分並持續追查，也會清查是否還有其他人被害；檢警懷疑是集團計畫性犯案並擴大清查。

據了解，林姓男子假冒是通訊行業務員，專門尋找大學生當目標下手行騙，佯稱只要申辦手機或購買筆電腦等3C產品，並依流程填寫無卡分期貸款合約書，就可以馬上拿到5000元現金，吸引許多學生填寫資料申辦，直到事後沒有拿到錢，才驚覺受騙。

警方指出，已接獲8名大學生報案，他們都是與假冒通訊行業務源的男子連繫，該名男子自稱要做業績，希望能幫忙申辦手機、筆電等產品，並填寫分期貸款合約書，但最後學生根本沒拿到產品，卻遭到融資公司催繳欠款時，才發現遭到詐騙。

對此，教育部表示，已接獲通報，受害的大學生遍及中台灣，有89名學生遭到詐騙。

警方強調，已掌握嫌犯身分並報請檢方指揮偵辦，將與校方聯繫並持續清查是否有其他被害人。但部分學生還沒收到支付催繳款項，因而尚未遭受損失，但若學生簽的分期借貸文件，在法律上仍有效力，未來可能還是要面臨清償債務的問題。警方呼籲，學生對於輕鬆就能賺錢的方式，務必要小心求證，避免遭騙。