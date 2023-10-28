巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）今天在總統府每日記者會中批評聯合國安理會授予5個常任理事國否決權，認為有必要廢除這項規則，對安理會進行改革。

聯合國安理會由15個成員國組成，但只有美國、俄羅斯、中國、法國和英國5個常任理事國擁有否決權。

巴西18日提案人道援助在加薩的巴勒斯坦人，獲得12票贊成、2票棄權，但美國反對，提案遭否決。

巴西是聯合國安理會10月輪值主席國，提案譴責一切針對平民的暴力和敵對行動以及一切恐怖主義行為，並呼籲立即無條件釋放所有人質，暫停衝突，允許人道援助進入戰況嚴重的加薩走廊。

魯拉說，否決權是「瘋狂」且「不民主」，必須廢除，以少數服從多數。魯拉將繼續提倡和平，因為他相信「試圖用對話的力量來克服子彈的力量，是最不平凡的事情」。

魯拉還說，安理會5個常任理事國都是製造、銷售武器和發動戰爭的國家，所以很矛盾。魯拉捍衛改革安理會，允許巴西、阿根廷、墨西哥、埃及、印度和奈及利亞等加入成為常任理事國，因為安理會目前的價值「微乎其微」。

魯拉再次指出，哈瑪斯對以色列的襲擊是「恐怖行為」，但重申聯合國尚未將該組織歸類為恐怖分子。傳統上，巴西政府只認定聯合國所歸類的恐怖組織，例如伊斯蘭基本教義派團體博科聖地（Boko Haram）、蓋達組織（Al-Qaeda）和伊斯蘭國（IS）。

魯拉還說，聯合國應該有「勇氣」確保建立一個巴勒斯坦國，讓巴勒斯坦人和平、和諧地生活，這就是巴西想要的。

魯拉還批評以色列政府對哈瑪斯襲擊的反應，尤其是以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）想摧毀加薩走廊的瘋狂立場，忘記那裡不僅有哈瑪斯，還有婦女、兒童，他們是這場戰爭的最大受害者。

魯拉還提及巴西政府從衝突地區營救出本國公民的努力，自7日以巴衝突以來，以色列境內的1400多名巴西人已經乘坐巴西空軍專機被遣返，但還有約30名巴西人在加薩走廊等待以色列和埃及達成協議，開放一條人道主義走廊，以離開衝突區。