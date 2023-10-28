南韓知名藝人李善均、GD涉嫌染毒，兩人目前已經被立案調查，如今最新消息指出，神隱多時的李善均，將於今(28日)首度現身警局接受訊問，並進行尿液採檢。

李善均和GD接連爆出涉嫌染毒後，仁川警察廳搜查隊已經下達逮捕令、限制出境，至於遭調查的聲色場所女室長，傳出持有手機遭扣押，將由相關單位數位鑑識後釐清真相，根據韓媒綜合報導，仁川警察廳毒品犯罪調查組透露，今天下午將傳喚李善均到警局訊問，除了釐清是否吸毒以及使用毒品次數，同時也要進行尿液檢測，這也是他坦承涉嫌吸毒，神隱8天後將首度現身。

李善均除了捲入吸毒疑雲，更爆出他婚內出軌，和酒店員工發生多次性關係，卻遭對方勒索3億韓元（約720萬台幣），他由於不堪其擾報警，才讓整起事件曝光，據悉，他的太太田慧振去年以140億韓元（約3.3億台幣）購入首爾江南某大樓，今年5月隨即以150億韓元（約3.6億台幣）轉賣，疑似為了讓李善均付勒索金，不過此事遭女方律師否認。

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