美國資深官員表示，包括美國國務卿布林肯與白宮國安顧問蘇利文在與中共中央政治局委員兼中國外交部長王毅會晤時都明確表示，期待和平解決兩岸分歧，美國致力於維護台海和平穩定。

昨天抵達華府的王毅與布林肯（Antony Blinken）一連2天舉行會談，隨後前往白宮與美國總統拜登（Joe Biden）會晤，下午則與蘇利文（Jake Sullivan）會談。

美方資深官員在說明布林肯與王毅長達6個小時的會談時表示，兩人的會談「坦承且深入」。美中一致同意持續就各項議題表示溝通管道暢通的重要性；布林肯也強調，有必要恢復軍事管道，避免誤解與誤判對美中雙方至關重要。

官員指出，布林肯向王毅表達對中國在南海與東海行為的關切，包括中國在22日「危險且非法」阻礙菲律賓船隻執行任務，以及25日在南海對美軍軍機的攔截行為。布林肯重申對菲律賓的防禦承諾，以及美國將持續維持區域以及國際法允許的任何地方進行飛行、航行與運行的航行自由。布林肯也表達對中國在新疆、西藏與香港人權迫害的關切。

在提到台灣時，布林肯向王毅表示，美國恪守基於台灣關係法、美中三公報與六項保證的一個中國政策。美方反對任何一方片面改變現狀，也期待和平解決兩岸分歧，並致力於維護台海和平穩定。

另一位資深官員說，拜登向王毅表示，美中都須負責任管理雙邊競爭，並維持溝通管道暢通，也強調美中必須共同因應全球挑戰。

這名官員指出，在與蘇利文的3小時會晤中，蘇利文也向王毅提及對中國在南海危險與非法行為的關切，並重申台海和平穩定的重要性。雙方也討論美中之間進一步的高層接觸，雙方並確認將共同努力推動拜登與中國國家主席習近平在11月於舊金山舉行的亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會上舉行雙邊會談。