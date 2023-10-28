一名成大化工碩士生即將畢業，現在開始煩惱未來職涯，對此一位台大化工碩、博士畢業的過來人分享他的血淚史，一路從系統廠、外商到台積電，最後轉戰助理教授，雖然現在薪水是出社會以來最低的，「但至少過得開心」，甚至表示可以向學生們喊話「還念化工啊？還不快逃！」網友看了感嘆「化工真的…唉」、「推經驗分享，但化工真的快逃吧！」

這名網友在批踢踢發文表示，剛畢業時不想去台積電，覺得應該在工作和生活平衡之下追求高薪，因此決定在某系統廠工作，年薪130萬，待了3年需外派大陸，因為不習慣出差生活，重新找了工作，後來在外商待2年，早9晚9、責任制，工作壓力大。

原PO當時心想，工作這麼操不如去台積電「錢還比較多」，應徵後順利錄取。他直言，在台積電雖然領得多，但工作氣氛也很競爭，大部分同事都加班加到很誇張，害他每次下班都覺得心虛。

另外周末要隨時待命，已有小孩的他不像以前可以放鬆帶孩子出去玩。原PO坦言，經歷過台積電的生活，讓他知道自己真正想到的是什麼，後續面試了多家傳產，也把台灣化工系教職面試了一輪，最後在老師的推薦下，順利拿下某大學的助理教授，「薪水雖然少，但至少過得開心，也可以開始跟學生說，孩子們還念化工啊？還不快逃。」

最後原PO建議，身為化工人若沒有特殊才華，剛畢業能去台積電就去台積電，因為這時期相對來說比較沒有家累，可以把大部分的時間都奉獻給台積電，看3至5年內有沒有辦法占到一個小位置，如果真的不適應，再走也不遲。

文章曝光引發熱議，許多網友大讚「這工作經歷蠻傳奇的，能拿到大學教職應該實力非常強」、「感覺好猛！科技業、傳產、教職都待過。」也有人直呼「化工真的太慘」、「現在剛念化工研究所的好好參考這主題，因為等你們畢業還是一樣的就業環境」、「台大博士才這個薪水，化工真的有夠慘！」