到訪華府的中共中央政治局委員、中國外交部長王毅當地時間27日與美國總統拜登會見，稍早與王毅見面的美國白宮國家安全顧問蘇利文、及美國國務卿布林肯陪同出席。會晤歷時約一個小時，白宮發言人表示，拜登認為會晤是正面發展及讓對話持續的機會。並哀悼中國國務院前總理李克強驟逝。

香港電台報導，白宮表示，拜登重申美中關係之間的競爭，必須得到管控，及保持開放溝通管道。拜登也強調，美國與中國必須合力應對全球挑戰。另外，拜登對中國國務院前總理李克強逝世表示哀悼。

較早前，王毅與布林肯展開第二日會談，討論如何管理兩國間的分歧。會談閉門進行，兩人高級幕僚參與。

王毅在首日會談前表示，中美需要恢復深入、全面對話，消除誤解、誤判，推動兩國關係，盡快回到健康、穩定、持續發展的軌道。

中國外交部較早前說，雙方在建設性氣氛中，就中美關係和共同關心的問題深入交換了意見。美國國務院指，兩人談到分歧及合作的領域。