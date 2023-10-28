一名網友分享，每次報信箱都會將符號「@」唸為「小老鼠」，最近突然很好奇，這個符號的正確讀法，引起網友討論，不少人笑歪直呼，在英文一般讀作「at」，在國外講小老鼠沒人聽得懂。

一名網友在PTT上詢問，每次看到「@」都唸「小老鼠」，報信箱給別人也是這樣讀這個符號，但這個符號應該有個正式的名稱，因此很好奇大家都怎麼唸「@」，同時也很好奇為什麼一票人會把「@」唸作小老鼠。

貼文引起網友討論，不少人公布正解，符號「@」的正式名稱為「commercial at」，但在英文一般讀作「at」，外國人是聽不懂什麼「小老鼠」的。

不過也有網友表示，雖然說正確唸法是「at」，但唸出來後，10個人裡面有8個可能聽不懂你在說什麼。「我每次講at，人家複述時還是說小老鼠」、「在台灣報email時，最好還是講小老鼠，不然沒人聽得懂」、「在台灣就念小老鼠，所有機關行號客服都懂」。

另有網友則解釋說，到「@」會唸「小老鼠」是因為，這個符號是一個小寫的a，加上尾巴的樣子，很多人覺得很像是小老鼠，所以後來就約定成俗，稱這個符號為小老鼠。