新北警保安大隊員警日前巡邏，行經三重區德厚街時，發現右方工地有2名男子，他們一看到警車，就拔腿狂奔鳥獸散，員警立即下車追捕，陳男（32歲）在工地旁菜園被逮，另名43歲裴姓男子逃跑時還邊躲邊脫裝，最後打赤膊躲在地下室停車場被警方逮捕。

據了解，本周二（24日）下午3時許，新北保大第一中隊員警在三重巡邏，行經德厚街周遭停車後要轉彎，發現右邊工地有2名越南籍移工，一看到警車停在路口，就各自往不同方向竄逃。

3名員警分二路尾隨追緝，陳男往工地旁菜園方向逃竄，最終還是不敵後方霹靂員警追捕，還有前方迎面而來的警車夾擊，進退兩難下，只能舉手投降；經查，陳男已逃逸失聯2年半，本月初遭橋頭地檢發布洗錢防制法通緝。

另名裴姓男子則是往旁邊建案工地地下室奔逃，躲到地下二樓停車場蓄水池旁，追捕的員警緊追在後，發現裴男刻意躲藏，便請一名員警到場合力緝捕。

狡猾的裴男（失聯2年半）脫掉原本顯眼的橘色上衣，打赤膊躲在蓄水池上方，以為員警這樣就認不出來，但早已被員警掌握，員警一爬上蓄水池，馬上就看到裸著上身、一臉尷尬的裴男，在無路可逃之際，便自行緩緩從蓄水池上方下來、束手就擒。

裴男被依違反入出國移民法案，解送至移民署新北專勤隊安排遣返；陳男因遭到通緝，經高雄橋頭地檢視訊開庭後，再依違反入出國移民法案，解送至移民署高雄專勤隊收容。