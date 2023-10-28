廣東深圳歡樂谷遊樂園27日發生雲霄飛車追撞事故，歡樂谷在微博官方帳號表示，有8人受傷，均無生命危險。歡樂谷28日凌晨又宣布， 28、29兩日將閉園，展開全園安全大檢查。已購票的遊客可通過原來管道，全額退票。

香港電台報導，歡樂谷稱，事發昨天傍晚6點半左右，傷者已經送院治理，情況平穩，事發原因仍在調查中。

另外，有大陸傳媒報導，主要傷者送至香港大學深圳醫院治療。港大深圳醫院午夜前就診秩序情況良好，事故中受輕傷傷者經過檢查後離院，傷勢較重傷者轉診到病房內。

香港大學深圳醫院一度公告表示，「因過山車追尾，急診室一度有多人在搶救，呼籲其他使用者可酌情選擇其他醫院就診。」

昨晚大陸微博流傳，深圳歡樂谷大型遊樂設施過山車發生追尾事故，多人送院搶救，網民表示，指有人好像因為事故失去意識。也有自稱傷者網友說，頭部受了皮外傷，但後兩排比較嚴重。