一名男業務在一次抽血結果驚見整根針筒裡浮著「一層白色豬油般的血」，被醫師召回進行營養諮詢，因為其三酸甘油酯數值是常人的2倍以上，在營養師劉怡里細問下，得知他吃飯時間不固定，下午茶、晚餐都愛吃油炸物，家族中也有心血管病史，正是中風的高危險族群。

營養師劉怡里在《醫師好辣》節目中表示，炸物跟心血管疾病可劃上等號，因為油要能炸食物，一定得達到高溫，當油溫超過180°C時，就會產生許多自由基裂變，且炸物常是蛋白質裹上麵粉，會產生糖化作用，使得人體內產生很多慢性病發炎因子。

吃炸物難以避免，劉怡里表示，上述男子抽出「豬油血」整層白，三酸甘油酯飆到300mg/dl以上（正常值應低於150mg/dl），已是正常值的2倍以上，被召回營養諮詢門診。男子坦言，父親也患有心血管疾病，有家族史，並坦言因工作關係，三餐時間不固定，下午茶愛吃炸物，有時壓力大，可一餐吃掉一桶炸雞。

劉怡里說，到了晚上，男子還會吃鹹酥雞配酒，才短短半年，三酸甘油酯就已超標，告誡他已是中風的高危險群。為了避免男子罹患心血管疾病，必須降低食用炸物的頻率，從一周吃5天降至一周吃2天，男子努力嘗試2個月，再抽血時三酸甘油酯數值已掉到200mg/dl以下，顯示炸物對於高血脂的影響性。

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