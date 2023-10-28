【全程字幕】還原藍白合與柯文哲溝通過程 侯友宜怒了喊話「不要拖」：不是媒人說的算

藍白「婚事」還在喬，目前進入政黨協商模式，針對民眾黨總統參選人柯文哲說，黨對黨協商，侯友宜現階段不可能排除，對此，國民黨總統參選人侯友宜罕見撂重話，「要不要娶要不要嫁，不是媒人說了算，是我說了算」。對此，有不少網友則是留言表示「侯友宜可以做自己了。回來著重在政策說明吧！這幾周都被藍白合蓋過去了」，獲得熱烈迴響。

侯友宜昨不滿抱怨，政黨協商原訂27號，又要延到下禮拜，自己一生在槍林彈雨中成長，「柯主席30秒決定別人的生死，我是1秒決定自己的生死，我希望柯文哲主席不要再拖。」

整合頻頻卡關，侯友宜罕見說重話，「我一定在政黨協商的過程當中，不是你要不要排除我，我是最重要的角色，要不要娶要不要嫁，不是媒人說了算，是我說了算。」

此話一出，不少網友湧入《Yahoo》相關新聞底下留言，有超過350則討論，其中熱門留言有「看到煩了，拜託不要再合了」、「百年國民黨就算敗也要敗的硬頸，民眾黨隨他去吧」、「不要整天肖想藍營的票」、「國民黨是個大黨爭氣一點！別讓小小民眾黨要脅的走，它們不成氣候選不上的。自己加油才是上策，加油」、「侯硬起來了，早該這樣，兩黨總統候選人合作本該互相尊重，竟然還要挑人」、「不用再合了，各選各的」。