大陸歌唱節目《我是歌手》，2013年開播後就佳評如潮，加上許多知名歌手參賽，引發不少討論熱度，不過後來疑似星光黯淡，便在2020年宣布收攤，不過如今傳出該節目將重啟，就連參賽歌手的名單都疑似外洩。

歌唱節目《我是歌手》從2013年開播以來，一共播出長達8季的時間，不過隨著季數越來越長，遭網友批評星光黯淡，更傳出由節目商業性太重，許多歌手不敢貿然參加，像是傳出四度被邀約的歌神張學友，受訪時曾表示不會參賽，更點出節目詬病之處：「每個都是實力有目共睹的專業歌手，卻要讓不懂音樂的評審去評判唱功」，最終在2020年無預警宣布收攤，不過始終沒有將原因明說。

《歌手2024》名單疑似提前外流。（圖／微博）

未料停播3年後，微博於27日瘋傳《歌手2024》的截圖，因此傳出節目即將復播消息，據悉歌手名單包含老中青三代，內容還點出：「香港天后級歌手、台灣唱跳天后、台灣實力派歌手、內地歌壇中堅力量、內地新生代男歌手、內地新生代女歌手」，讓網友瘋猜台灣唱跳天后可能是蕭亞軒，至於香港天后級歌手可能是鄧紫棋，不過消息暫未獲得證實。