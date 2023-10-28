明（2024）年1月13將舉辦總統、立委選舉，中選會近日針對一般民眾使用的街頭訪問或網路平臺調查等民意調查方式進行列管，要求上述兩種調查在選舉公報發布後、至投票十日前，須遵守選罷法相關法規，違反者將處以最高1百萬元以下罰鍰；若是和政黨、候選人相關人等，罰鍰金額更是會加重！

中選會27日發布新聞稿表示，依據總統副總統選舉罷免法第52條及公職人員選舉罷免法第53條規定，政黨及任何人自選舉公告發布日起至投票日10日前，候選人或選舉民意調查資料的發布，應呈現出負責調查單位、主持人、辦理時間、抽樣方式、母體數、樣本數、誤差值及經費來源。

中選會指出，若上述資料未顯示，在選舉公告發布日起至投票日10日前的這段時間內，均不得發布、報導、散布、評論或引述。違反者，將處新臺幣10萬元以上1百萬元以下罰鍰；若為政黨、候選人及其受僱人、代理人或使用人違反者，則加重處罰新臺幣20萬元以上2百萬元以下罰鍰。

對於中選會的作法，民眾黨副秘書長許甫在臉書開酸，「中選會推動創作升級欸，隨意街頭民調恐罰200萬，YouTuber只好開始研究怎麼做街頭版開放式民主初選 了。」

而YouTube上專門做民調的網紅《街頭有派對》也發表了自己的意見，「現在街頭民調也要依選罷法規定載明相關事項了，這也算是個頻道里程碑吧…成就解鎖」。

不過多數網友對中選會的擴大民調列管的做法並不認同，紛紛在許甫、《街頭有派對》發文下留言怒轟「話說憲法不是有人民可以免於恐懼的自由，怎麼感覺現在的政府做的事情，都是讓人民越來越恐懼」、「民進黨政府的恥度到底有沒有下限」、「民進黨到底多怕民意」、「因為街頭民調支持柯文哲的太多了」、「中選會也太無聊了吧」、「他們發現風向失控了」。

但也有民眾持不同看法，稱「先別急著罵吧，就是給街頭民調的各網紅注意別觸法」、「那些抿嘴不是說街頭民調不科學，不足以採信，這下打誰的」、「很好啊，表示有參考性，當然有法規才不會讓有心人隨便做」。