大陸央視新聞28日報導，第十屆聯合國大會緊急特別會議，美東時間27日就以、巴「立即實施持久和持續的人道主義休戰」相關決議草案投票，最終草案以120票贊成、14票反對、45票棄權，同意票達到2／3的多數票獲得通過。美國、以色列等投票反對。中國常駐聯合國代表張軍說，中方對於聯大高票通過有關以、巴局勢的決議表示歡迎，反映絕大多數會員國要求停火止戰的強烈呼聲。中方希望這項決議得到全面落實。

張軍表示，中方密切關注迦薩地帶人道局勢，支持開闢人道救援通道，並向迦薩地帶提供了緊急人道援助。他重申，解決巴勒斯坦問題的根本出路在於建立以1967年邊界為基礎、以東耶路撒冷為首都、享有完全主權的獨立的巴勒斯坦國。國際社會在開展新一輪危機管控的同時，必須堅持「兩國方案」的根本方向，推動凝聚更廣泛的共識，並為此制定時間表和路線圖。

該決議草案由約旦等超過48國共提。草案呼籲立即實行持久和持續的人道主義休戰，立即向整個迦薩地帶的平民提供基本物資和服務，保護平民及國際機構，呼籲撤銷以色列關於撤離北迦薩的命令，譴責所有針對巴勒斯坦和以色列平民的暴力行為。

根據議事規則，聯大重要決議草案必須得到參與投票會員國（不含棄權）2／3以上多數才可以通過。

由於等待發言者過多，聯大主席決定將決議草案投票時間提前到27日15時。據瞭解，第十屆聯合國大會緊急特別會議續會將在10月31日繼續進行。