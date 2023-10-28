儘管跟勇士談判續約過程並不順利，且是勇士主力還沒完成續約的球員，「浪花弟」克雷湯普生卻一點也不擔心續約延期問題，「我專注在為了完成這份工作所需要的日常投入，我不擔心續約延期問題，時間會讓信任產生結果。」畢竟幾乎所有勇士上下都知道，浪花弟絕對想在勇士待到退役那天。

「你永遠不會知道接下來會發生什麼，我會盡量珍惜每個時刻，特別是在穿著勇士球衣的時候，」克雷湯普生表示，「在美好時光到來之前，我就在這支球隊了，在贏下4次總冠軍之前，我經歷過才拿23勝的球季，我參加建立這支球隊的基礎，所以我會珍惜且享受這一切。」

勇士接下來面臨兩次背靠背賽事，分別是10月30日出戰火箭與10月31日遭遇鵜鶘，以及11月6日對上騎士與11月7日遭遇活塞，克雷湯普生打算在這4場比賽都打，「我會盡量參加多一點的比賽，本季目標出賽70場，要打滿82場有點困難，但為何不爭取70幾場呢？」