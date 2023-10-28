中職統一獅啦啦隊「Uni-Girls」成員艾璐前年接受統一獅投手胡智爲的求婚，今年初於北、中、南三地舉辦婚禮，成為球迷眼中的「為艾CP」；不過，艾璐在節目自爆「只跳到今年」，因為長輩頻催生。

艾璐在節目《11點熱吵店》表示，婚前有跟公婆說想生子，但婚後球團鼓勵她繼續跳啦啦隊，所以艾璐決定先把備孕放一邊，專心衝刺事業，沒想到引起公婆反彈，質疑「當初不是說結婚要生小孩，怎麼又跑回去跳啦啦隊？」不僅如此，先生的親戚也常追問生子問題，就連親生母親都有傳統思想，灌輸女生婚後就要在家裡替丈夫生小孩的觀念，頻問艾璐：「你啦啦隊跳到今年吧？」

艾璐（左）嫁給胡智爲（右）後，被長輩催生。（悍創運動行銷提供）

在主持人沈玉琳的追問下，艾璐認了「大概（跳到）今年了吧，沒辦法，就是真的是生小孩這個壓力，可能讓我只跳到今年。」被問到產後還能跳啦啦隊嗎？艾璐回應：「其實是可以，看你要不要，跟這個環境會不會接受你。」

另一名主持人Melody（殷悅）則提出不同的推斷，認為艾璐婚前承諾生子，公婆才會覺得婚後要兌現，且長輩會擔心她太晚生小孩很辛苦又不好照顧，艾璐則表示能理解，但還是想先努力工作賺錢。