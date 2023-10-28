席格9下追平兩分炮。（美聯社）

卡洛爾敲安追平。（美聯社）

Corbin Carroll 2-run STAND UP TRIPLE 🔥



The Snakes tie things up!



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COREY SEAGER TIES THE GAME IN THE 9TH WITH ONE SWING OF THE BAT!!!



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THAT BALL IS GONE!!! ADOLIS GARCIA WALKS IT OFF FOR THE RANGERS IN THE 11TH 🤯😱



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世界大賽G1熱鬧開打，遊騎兵、響尾蛇力拚拿下最關鍵首戰，挫挫對手銳氣。雙方首戰分別推出王牌投手上陣，響尾蛇首局陷入兩分落後，靠著台美混血大物卡洛爾（Corbin Carroll）追平比數的關鍵三壘安打，以及湯米芬姆（Tommy Pham）轟出價值連城的超前陽春炮，打得遊騎兵王牌艾沃迪（Nathan Eovaldi）體無完膚，打線沉寂大半場的遊騎兵在9下最後反攻機會，由席格（Corey Seager）擊出追平兩分炮，將比賽帶進延長賽，11局下美聯冠軍賽MVP賈西亞（Adolis Garcia）轟出再見全壘打，遊騎兵後來居上以6比5搶下首勝，系列賽1比0領先。

首局艾沃迪（Nathan Eovaldi）投出三上三下，遊騎兵不辜負他的努力，年僅21歲的伊凡卡特（Evan Carter）打出直奔大空檔的二壘安打，季後賽手感最火燙的賈西亞（Adolis Garcia）再補上安打，帶回一分打點，賈西亞也追平2011年弗瑞斯（David Freese）單季季後賽21分打點紀錄。遊騎兵首局打完2比0領先。

三局上台美混血大物卡洛爾（Corbin Carroll）挺住球數絕對落後壓力，敲出中外野平飛安打，還靠著中外野手判斷出狀況跑向三壘，幫助響尾蛇追平比分，之後再藉著隊友掩護跑回第3分，響尾蛇3比2反超遊騎兵。

3下響尾蛇王牌蓋倫（Zac Gallen）雖然率先投出兩次三振，隨後卻被擊出二壘安打及奉送兩次保送，又在滿壘、滿球數情況下再次保送對手，遊騎兵3比3追平比數。艾沃迪持續失分，四局上遭首棒打者湯米芬姆（Tommy Pham）轟出陽春炮，響尾蛇4比3要回領先。

5局上艾沃迪還是無法解決首名打者，第9棒傑洛多帕多摩（Geraldo Perdomo）安打後盜上二壘，國聯冠軍戰MVP馬泰（Ketel Marte）二壘安打敲回第5分，艾沃迪再次投出保送後被換掉，接替的唐尼（Dane Dunning）化解二三壘有人危機。響尾蛇5比3遊騎兵。

9局下最後反攻機會，今年季後賽尚未失手的響尾蛇終結者席沃德（Paul Sewald）出狀況，開局投出保送後，再遭2020年世界大賽MVP席格（Corey Seager）敲出兩分彈追平，兩隊攜手加班前進延長賽。