彰化警分局中正派出所員警日前逮捕詐騙集團車手王姓男子後，王男在現場下跪向被害人道歉。（民眾提供／孫英哲彰化傳真）

彰化1名經營理髮店的葉姓女子，不甘遭詐騙集團以假投資手法詐騙150萬元血汗錢，報警後再與對方約定面交50萬元，果真成功誘使詐騙車手赴約，並讓車手在警方團團包圍下乖乖就逮，向她下跪道歉。

被害人葉女日前向彰化警分局中正派出所報案指稱，她遭詐騙集團以假投資名義詐騙了150萬元，這些錢是她經營理髮店辛辛苦苦工作賺來的，就這樣被騙走，實在很不甘心。

警方向葉女問明詐騙過程後，指示葉女再聯繫對方，並約定在其經營的理髮店內面交50萬元，結果詐騙集團車手果真依約到場，在店內埋伏許久的警力見車手在清點款項時，隨即一擁而上，將其逮捕。

警方查出到場取款的詐騙車手為32歲的王姓男子，而王男被逮後當場下跪，並在警方現場清點證時，仍跪在地上不斷向被害人道歉，讓警方不禁懷疑「這是詐騙車手嗎？」

警方在王男身上查扣61萬元的鈔票、1支智慧型手機、35張工作證、3張現金收款收據，以及4張委託操作資金保管單。王男被經帶回警局詢問後，初步坦承受他人指示前往收款，警訊後被依詐欺罪嫌移送法辦。