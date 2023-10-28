44歲湯唯昨(27日)以一襲黑色低胸禮服出席香港的珠寶活動，拍照時她和合作過《華麗上班族》的「發哥」周潤發久違合體，兩人有說有笑。媒體問湯唯在韓國得到這麼多影后獎項後，是否還願意拍像《色戒》一樣的裸露戲？她先是「哇」了一聲，接著表示要看劇本而定，如果遇到讓她心動的劇本，再次挑戰也是有可能。

根據港媒報導，久沒到香港出席活動的湯唯，昨在主辦方邀請下戴了千萬珠寶現身，她表示私下自己喜歡簡單款的首飾，是韓國導演老公金泰勇送的，她更自爆丈夫當年用一塊舊木頭「沉香」向她告白就追到她，至於何時再度拍戲？她表示還在等令他心動的劇本，會不會擔心因為拍戲要跟老公女兒分開？湯唯則表示不會，因為夫妻倆做好分工，若她工作就換老公照顧女兒，也會來探班陪伴。

而人緣好的周潤發到了現場就跟主持人鄭裕玲玩自拍，私下也狂跟湯唯聊天，被鄭裕玲問到拍戲50年得到了什麼？他回應除了名利、財富、知識外，還讓他體驗了50個人的人生，直指每次拍戲都像是投胎輪迴，輪迴了50次體驗了50個角色，是否有機會跟湯唯合作？周潤發表示不知道湯唯老公會不會找他去韓國拍戲，有空時可以討論，他也分享私下湯唯有給他看女兒正面照，跟媽媽一樣漂亮。

活動現場請了周潤發、湯唯，還有人氣偶像姜濤，周潤發開玩笑說看到很多人舉「姜」的燈排，卻沒有舉「周」的，有點小吃醋，開玩笑說想要避避對方，「見到他我會慚愧」。而網上曝光不少湯唯受訪的影音，可見她的粵語相當標準，更有人讚她是語言天才，網友紛紛留言說：「雖然聽得出不是100%原生，但是基本上沒有非粵語區人說粵語那種痕跡，而且帶了一點香港的口音」、「太標準，你怎麼這麼聰明這麼有語言天賦啊，湯唯」、「而且她很會抓精髓，夾雜英文已經很道地了」、「她的粵語竟然比舒淇還好」。