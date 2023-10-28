台灣吠陀占星權威李靜唯指出，繼10／14的日環食之後，今天（10／28）月偏食將登場，羅喉、月亮和逆行木星合相在牡羊座，對宮是計都、火星、太陽、水星並和逆行土星產生「8星彙沖牡羊座」的凶險相位，導致今年最後一次日月食令人膽戰心驚。李靜唯呼籲民眾這幾天盡量少出遠門，如果體力不濟就不要開車，也不建議去觀賞月食。另外吠陀12星座都有要注意的事項。

吠陀占星星座對照表。

▍牡羊座

學會控制自己的無名火，跟另一半或工作夥伴溝通要保持理性。

▍金牛座

盡量避免跟職場上的競爭對手或小人衝突，不宜開長途車。

▍雙子座

管好荷包不宜亂投資，注意跟子女或戀愛對象的溝通。

▍巨蟹座

工作壓力雖然大，但相對爆發力也特別強，多留意母親健康。

▍獅子座

特別注意車關意外，盡量搭乘大眾運輸工具，或捐血、驗血避血光。

▍處女座

長期累積的財務危機影響身心狀況，注意出外安全及飲食。

▍天秤座

看似雲淡風輕，內心卻波濤洶湧，注意跟伴侶之間的心結可能一夕爆發。

▍天蠍座

工作容易因心浮氣躁而失誤，注意跟左眼、左耳或腳的疾病。

▍射手座

爛桃花不請自來或持續糾纏，注意交友狀況及小人是非。

▍摩羯座

工作上面臨許多不公平對待，盡量不要把情緒帶到家裡，另外要注意母親健康。

▍水瓶座

手足與好友之間容易因誤會而爆發衝突，心神不寧千萬不要開車或騎車。

▍雙魚座

容易衝動花錢導致入不敷出，要注意右眼、頸椎、喉嚨問題或呼吸道過敏反覆發作。