網紅「小商人」日前PO出一段嘉義縣山區立委參選人林國慶摟妹親密互動影片。（取自「小商人」臉書粉專∕呂妍庭嘉義傳真）

網紅「小商人」日前PO出一段嘉義縣山區立委參選人林國慶摟妹親密互動影片，並指林國慶不只摟妹，還要留妹子一條內褲，林國慶原本委由競選辦公室發言人、縣議員何子凡代為發言，指「行為失當，深感歉意」，28日林國慶突發聲明，指「有過則改，但莫須有之罪，我林國慶絕不接受，寧死不屈」，預計10點開記者會對外說明。

林國慶稍早聲明如下：

本人林國慶嚴正聲明絕無網傳及新聞報導之「索討內褲」情事，無中生有莫此為甚，請相關人士及媒體報導立即更正並停止訛傳，即日起對於傳播不實言論者，個人將立即採取法律追訴行動，捍衛個人清白。

明文規定陣營豢養之匿名側翼粉專「小商人」，長期對本人進行不實扭曲之造謠抹黑甚至抹紅言論，對本人造成嚴重的名譽傷害。「小商人」屢次惡意剪接、造假影像及斷章取義，以不具名方式進行錯假訊息的散布傳播，透過攜帶網路風向獲取政治利益，卻不必為其言行負起任何法律責任，是對言論自由與法治社會最大的諷刺！

如今食髓知味，變本加厲，又指控本人在KTV與友人唱歌聚會時索討同場女子的個人內褲，扭曲事實無中生有，對我進行人格謀殺，造成親友、鄰里、社會之誤解，家中年邁雙親更因此承受龐大精神壓力而痛苦不已，實令我無法接受，必須嚴正辯駁，以正視聽！

國慶多年前未擔任公職時，確有應友人之邀前往KTV應酬聚會，現場亦有多位友人同場歡唱，對於同場女性友人也確有親暱失當行為，對此本人第一時間已明確對外表示深感歉意，如今投入選舉身為公眾人物，一定更加嚴以律己以身作則，謹慎出入場所。

但關於「索討內褲」一事，則完全是無中生有、欲加之罪，個人絕不接受，也寧死不屈！還原當時真相，同場友人歡唱之餘互相起鬨提議直播拍賣，首先友人說要拍賣打火機，後來我則以開玩笑角度說願拍賣自己內褲，但也僅只歡聚助興的玩笑話題，如今卻被造謠抹黑為「索討內褲」，是孰可忍孰不可忍，我無法接受這種「莫須有」罪名！長久以來「姑息足以養奸」，這次我一定會捍衛清白奮戰到底！未來將對所有不實指控與報導，嚴正採取法律追訴行動！