聯合國大會今天壓倒性地通過決議，要求以色列和巴勒斯坦武裝團體「哈瑪斯」立即人道主義停火，並要求讓援助物資送進受圍困的加薩走廊（Gaza Strip）並保護平民。

綜合路透社和法新社報導，這項由阿拉伯國家起草的決議不具約束力，但具政治影響力，隨著以色列加強在加薩的地面行動，以報復哈瑪斯（Hamas）發動以色列75年建國史上最嚴重的平民攻擊，這項決議反映了全球氛圍。

約旦代表22個阿拉伯國家提出的決議文要求「立即、持久和持續的人道主義停火，從而促成停止敵對行動」。

文中敦促「立即」提供水、食物、醫療用品、燃料和電力，並為試圖協助巴勒斯坦人的聯合國和其他人道主義機構提供無障礙通道，同時譴責「所有針對巴勒斯坦和以色列平民的暴力行為，包括所有恐怖主義行為和不分青紅皂白的攻擊」，但沒有提到哈瑪斯。

這項決議以120票贊成、45票棄權、14票反對的表決結果在一片掌聲中通過。伊拉克之後抱怨有技術性困難，然後將棄權票改為贊成票，因此最終計票結果為121票贊成、44票棄權。

這項決議暴露出西方國家之間的分歧，法國投贊成票；德國、義大利和英國棄權；奧地利、以色列和美國等投反對票。以、美兩國批評這項決議並未提及哈瑪斯。

美國駐聯合國大使湯瑪斯-葛林斐德（Linda Thomas-Greenfield）說：「這項決議未能點名10月7日恐怖攻擊的凶手，令人震驚。」她還說：「這項決議中缺少的另一個關鍵字是人質。」

決議通過門檻是2/3多數，棄權不計。在聯合國安全理事會（United Nations Security Council）過去兩週有4次行動失敗後，聯合國大會（General Assembly）舉行這場投票。

巴勒斯坦駐聯合國大使曼蘇爾（Riyad Mansour）告訴記者：「這向每個人傳達的訊息是適可而止。這場戰爭必須停止，針對我們人民的屠殺必須停止，人道主義援助應該開始進入加薩走廊。」

以色列駐聯合國大使爾登（Gilad Erdan）駁斥這項決議，譴責聯合國不再具有任何正當性或中肯，並指控那些投贊成票者偏向支持「保衛納粹恐怖分子」而不是以色列。

他在表決後告訴聯大：「這項荒謬的決議竟然要求停火。這項決議休戰目的是在說以色列應該停止自衛，這樣哈瑪斯就可以讓我們陷入火海。」他還說：「以色列將持續自衛，我們將藉由消除哈瑪斯的邪惡世界來捍衛我們的未來和存在，使其永遠不會再威脅到其他任何人。」

與此同時，哈瑪斯樂見這項決議要求衝突喊停，聲明說「我們要求立即實施，以便燃料和人道主義援助進入協助平民」。

加拿大主導一項修改決議的提案，包括譴責「哈瑪斯的恐怖攻擊…以及劫持人質」，但未能獲得所需的2/3多數票，僅獲得88票贊成、55票反對、23票棄權。