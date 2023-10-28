韓國人氣女團BLACKPINK，與YG娛樂是否續約仍未明朗化，雖然一度傳出將於三周內，也就是十一月中會確定結果，不過有網友指出一線索，認為光憑這點續約機率就不高。

YG娛樂為了留住公司的「金雞母」BLACKPINK，可以說是用盡辦法，希望能展現最大誠意成功留人，根據韓媒《Business Post》報導，業界人士指出YG娛樂按例會在公司的報告書上，列出旗下所有歌手的合約狀況，因此在11月13日公布第三季度報告時，若屆時名單未出現BLACKPINK，將意謂著雙方未達成共識，恐怕面臨解散命運。

網友指出御用製作人已離開老東家，恐降低BLACKPINK與YG續約意願。（圖／bekuhboom IG）

不過有網友指出BLACKPINK續約機會恐怕相當低，主要是合作多年的御用製作人Bekuh Boom，日前宣布離開待了11年的老東家，由於雙方合作過〈Boombayah〉等紅遍全球的神曲，在事業合作上早就默契十足，因此未來能否攜手打造夯曲再攀顛峰，目前仍是未知數，推測光這點，就會大大降低BLACKPINK想要續約的可能性。

對於目前傳出僅有ROSE決定續約，YG娛樂則是不願正面回應此事，僅低調表示：「有關於BLACKPINK續約和後續活動，目前尚未確定」。