國民黨主席朱立倫(右)、國民黨總統參選人侯友宜(左)今(28)日現身板橋慈惠宮。(取自中時新聞網直播)

跟金溥聰搶「藍白合」主導權？ 朱立倫點「這事」：別再氣他了 @ChinaTimes

「藍白合」談判時間緊迫，近日雙方放話不斷。針對有媒體報導指國民黨主席朱立倫，與國民黨總統參選人侯友宜競辦執行長金溥聰搶藍白合主導權一事，朱今(28日)上午和侯現身板橋慈惠宮做出回應，「金執行長很辛苦，頭髮都白了，拜託媒體不要再亂寫」。

朱立倫指出，金執行長很辛苦，頭髮都白了，拜託媒體不要再亂寫、不要再氣金執行長，藍白合「莫忘初衷」，侯友宜跟朱立倫或國民黨，今天不是為個人、政黨，是為台灣、兩岸和平、民主能夠重新出發，民進黨一黨獨大之後走向民主獨裁，台灣需要包容、合作，藍白如果合作會創下台灣第一次跨黨派合作。

侯友宜表示，政黨協商是開放友善，希望越快越好，最期盼是大家拿出誠心誠意、快速面對合作議題，盡快有結果，他的態度一項對人友善、誠懇，更重要是非常重承諾，既然要合作每人都要拿出誠意，希望事情有美好結果，也期盼柯主席跟我們並肩面對藍白合作。