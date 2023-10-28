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Will Smith will be the 3rd player to appear on a WS roster in 3 straight seasons for 3 different teams, joining Don Baylor (1986 BOS; 1987 MIN; 1988 OAK) + Eric Hinske (2007 BOS; 2008 TB; 2009 NYY)



again, he'd be 1st to WIN in 3 straight w/3 diff tms https://t.co/cn52pof7vK — Sarah Langs (@SlangsOnSports) October 27, 2023

遊騎兵34歲牛棚左投威爾史密斯（Will Smith）堪稱近年奪冠福將，確定被登錄在今年世界大賽出賽名單後，根據大聯盟官網記者蘭斯（Sarah Langs）消息，史密斯成為史上第3位連續3季，被登錄在3支不同球隊的世界大賽名單球員。

作為11年大聯盟沙場老將，史密斯分別效力6支球隊，2012年在皇家初登板是以先發投手亮相，隔年才正式轉任牛棚，2014年單季替釀酒人出賽國聯最多的78場，此後成績逐漸穩定，史密斯生涯例行賽自責分率3.67，611局中投出719次三振，表現不俗。

2021年史密斯擔任勇士終結者，單季收下37次救援成功，並隨著球隊拿下世界大賽冠軍，史密斯整個季後賽沒有失分，完美築起球隊最後一道防線。2022年季中被勇士交易到太空人，但當年並沒有在季後賽出賽，仍獲得世界大賽冠軍戒。今年則以自由球員身分加入遊騎兵，不過表現不太理想，整季自責分率4.40，季後賽出場次數不多，只留下2局失2分，自責分率9的紀錄。

蘭斯指出，史密斯之前曾有貝勒（Don Baylor，1986年紅襪、1987年雙城、1988年運動家），以及對戰王建民相當得心應手的辛斯基（Eric Hinske，2007年紅襪、2008年光芒、2009年洋基）連3年代表不同球隊進軍世界大賽，但史密斯有望成為三人中唯一3連霸的球員。