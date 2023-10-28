海鮮是不少人的最愛，但吃多了又擔心膽固醇過高，中醫師王大元表示，相較於牛、羊、豬肉而言，海鮮的油脂量少，且海鮮多為不飽和脂肪酸，適量食用，反而可降低壞的膽固醇（即低密度膽固醇）、降低心血管疾病風險。但他也提醒，民眾吃海鮮時，要避開頭部與內臟，以減少膽固醇的攝取。

王大元在其臉書粉專「元氣中醫師 王大元」表示，海鮮相較於牛、羊、豬來說，油脂量較少，是優質蛋白質的來源，且海鮮含有微量營養素，例如鐵、鋅、硒、碘、鈣、磷、維生素A、維生素D等，以及Ω-3 不飽和脂肪酸（DHA和EPA），有益智力發育和肌肉生長。

他表示，不少人認為海鮮膽固醇很高，但事實上，人體合成的膽固醇多寡與食物的「升膽固醇指數（CSI）」有關，算法為「0.05×膽固醇（毫克）+1.01×飽和脂肪酸（公克）」，指數愈高，對心血管疾病的危險程度也愈高。

以動物性脂肪為大宗的「飽和脂肪酸」才是造成心血管疾病的主因，而非蝦油、魚油或海鮮這類「不飽和脂肪酸」，適量吃海鮮可以減少壞的低密度膽固醇（LDL），降低心血管風險。但他也提醒，吃海鮮時，應避開頭部和內臟，減少膽固醇攝取。

王大元強調，「飽和脂肪酸」才是造成心血管疾病的主因，而非「不飽和脂肪酸」。飽和脂肪酸以動物性脂肪為大宗（例如豬油、牛油等），植物性和海鮮類（蝦油、魚油）多為不飽和脂肪酸，適量攝取可以減少壞的低密度膽固醇（LDL）。

所以像是魚貝蝦蟹或花枝小卷等，雖然看起來膽固醇很高，但它們的「飽和脂肪」偏低，CSI值較低，能夠減少心血管疾病的發生。若想要吃得健康，要記得避開海鮮的頭部和內臟，像是蝦頭、魚頭或內臟等部位。