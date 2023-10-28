蔡英文總統今（28）日以錄影方式為「第六屆小水力發電產業發展論壇」致詞表示，我國去年綠電總發電量首度超越核電，面對極端氣候的挑戰，2050淨零轉型已成為國際趨勢；再生能源的發展，更是臺灣電力結構轉型的關鍵所在。

總統致詞指出，今年「小水力發電產業發展論壇」已經邁入第六屆。她要感謝主辦單位每年用心規劃，也謝謝各位先進，持續為臺灣的能源發展貢獻心力，並提供許多寶貴的意見，來協助政府推動綠能政策。

她說，尤其面對極端氣候的挑戰，2050淨零轉型已經成為國際趨勢，再生能源的發展，更是臺灣電力結構轉型的關鍵所在。

她說，從2016年以來，政府積極發展再生能源，已經逐步展現成果。去年隨著風電、光電設置的快速成長，綠電總發電量首度超越核電，為臺灣的再生能源發展立下新的里程碑。

她說，除此之外，政府持續修訂法規，來協助再生能源發展。像是今年，透過《再生能源發展條例》的修正，放寬了小水力發電設置的形式，鼓勵利用圳路、水道、管渠等既有水路和設施來引水發電。像是污水處理廠的放流水，也可以納入做為發電的評估場域。

她指出，因為這項改變，小水力發電的發展，可以更加多元而且完善；除了更能夠善用臺灣地理形勢，還能夠深入社區設置來提供乾淨能源，提高地區的能源自主。

她表示，藉這個機會，她要請在座的各位先進，繼續支持政府的綠能政策，也提供更多的建言，攜手努力，共同朝2050淨零排放的目標大步邁進。