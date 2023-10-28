有媒體報導，一名科技業中階主管善用勞退自提，退休每個月至少還有8萬元的年金保障，同時他還披露了勞退自提減稅小妙招。為保障勞工退休後生活，政府推行勞保、勞退制度行之有年，有別於勞保的破產疑慮，勞退金的制度為個人專戶，專戶中的錢為勞工所有，因此現在不少勞工透過勞退自提加速累積退休金，以穩定退休後生活保障。

據《鏡週刊》今（28）日報導，該科技業主管從10年前開始勞退自提6%，他當時薪資已經觸到最高投保級距的15萬元的門檻，另光是靠著勞退自提，退休之後勞退可以領到超過5.4萬元、勞保2.9萬元，兩者相加每個月就有8萬元可供支應開銷。

該名科技主管還指出，自提不但可以幫自己積累退休金，另外還能節稅，以自己所得稅率40%來看，每個月自提6%最高約在9000元上下，每年有108000元流到退休金帳戶中，由於這筆近11萬的收入可以從每年個人綜合所得稅中扣除，在根據所得稅率估算，一年足足可以減少43200元的稅金。他最後強調，勞退自提具有強迫儲蓄的效果，因此也非常鼓勵自己下屬員工做這件事。

根據勞動部統計，截至2023年7月底，已有103萬名勞工參與自提退休金，且在這些人當中，提滿6%者占比更是高達9成。專家也指出，儘管生活上能使用的財富隨之減少，但若在能維持生活品質的情況下，自提比率選擇6%提滿，實際上在未來退休生活裡可是相當有感。

不過由於報導中提到的主人公是科技業主管，薪資與一般民眾差異較大，根據「104人力銀行」調查，在2022年，半導體業平均薪資為229.1萬、電腦相關產業135.1萬、其它電子業133.6萬、其它一般產業平均薪資落在80萬到100之間。

而從半導體產業中來看，平均年薪最高的日月光為550.8萬、非主管年薪100.1萬、非主管年薪中位數則為77.2萬；而「護國神山」台積電平均年薪317.5萬、非主管年薪316.7萬、非主管年薪中位數則為243.5萬。