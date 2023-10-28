定居泰國的大陸Youtuber Sean日前靠著來台灣旅遊特輯，創下共近3千萬點擊的驚人紀錄，最近他和老搭檔陳老師到廈門旅遊，除了透露靠著台灣特輯賺錢買了新攝影工具，他們也計畫從廈門坐船到金門看看，再次感受台灣人情味，卻因為法令問題碰壁。

Sean先前來台帶著老友陳老師和丹尼從台北往南旅遊，走訪了西門町、逢甲商圈、花園夜市、日月潭等地，由於真實不做作、隨性的旅遊風格深受許多台灣網友喜愛，粉絲訂閱數和觀看點閱都大增，到了大陸還引來當地媒體採訪，最近他們一行人轉到廈門旅行，開心分享因為點閱增加賺錢，買了新設備，還開心笑說：「我們發財啦！」

台灣旅遊一趟流量大增，賺錢啦！發財啦！打算明天廈門搭船去台灣

Sean隔天與陳老師等人到廈門海邊遠眺金門島，透露有意坐船到金門旅行，接著前往廈門市公安局的赴金旅遊辦證中心，原以為計畫很完美，出來後才無奈表示確認過了是不能從這裡坐船過去金門，只能坐著船繞著金門看一看，哪怕是有台灣的入台證，對方也表示「只能從第三國直接過去」。

最後，Sean進一步補充：「但是我如果從金門島坐船回來是可以的呀」，讓他只好臨時改變計畫，以為花半小時就可以到達金門，笑說本來想要去吃個蚵仔煎再回來，並決定改從泰國前往金門，引來網友回應：「Sean幽默風趣的表達，相當自然與真誠，尤其是在寧夏夜市路邊吃蚵仔煎，大喊『ㄏㄡ甲』的逗趣模樣，讓人印象深刻~~~沒想到這麼快就要再次造訪台灣，好期待啊！」、「歡迎大陸的同胞到台灣玩，肖恩受歡迎是有原因的，禮貌是第一要件」、「歡迎有機會再來台灣旅遊，台灣歡迎你們」、「歡迎再來台灣呀！每個月都來更好！台灣真的很好玩，您還有離島（綠島蘭嶼澎湖那些還沒去呢！）也想看您拍小琉球。看您們三個的影片真的很開心」。