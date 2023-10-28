台南市東區一戶透天厝27日下午發生火警，屋主質疑是噴藥不當造成。（讀者提供／曹婷婷台南傳真）

台南本土登革熱疫情進入最關鍵階段，目前化學防治戶數已達13萬戶，但27日下午3點多傳出首起疑噴藥造成失火的意外；東區1戶2層樓透天民宅噴藥後「火燒厝」，疑化噴人員進入儲藏室，噴槍高溫畫到雜物引起火苗，由於牽涉後續是否賠償，今天將進行火調釐清。

台南市衛生局強調，防疫人員執行化噴均遵照SOP，依正常作業流程不會引發火災，起火原因將交由消防局調查，若最終釐清責任，確認是噴槍造成，就會進入賠償小組與國賠機制討論。

據了解，這起火災發生當下，是在化學兵進入噴藥結束後下樓，屋內一間儲藏室就竄出火苗，火勢一發不可收拾，出動多輛消防車到場，所幸火勢很快撲滅，但現場不少圍觀民眾議論紛紛，屋主也質疑是噴藥導致起火，揚言要求國賠。

衛生局長蘇世斌表示，火災因果關係仍待釐清，昨天第一時間是確認屋主老夫妻有地方安置，預計今天清理好屋子狀況，即可回去居住。

台南登革熱疫情延燒4個多月，疫情經歷9月高峰，目前已連續1個月下降，尤其本周已連續3天病例數都在200例以下，加上天氣轉涼，評估疫情進入最後、最關鍵階段，卻傳出噴藥噴到「火燒厝」，衛生局人員士氣不免受影響。

副局長林碧芬說，同仁都很辛苦，所有人都不願意看到發生這種事，也不希望言詞因此影響後續防治，強調該做的防疫工作仍要持續。今年疫情以來，大規模及頻繁進入家戶內噴藥引發民怨，不少住戶面臨二噴、三噴，怨聲載道，期間也曾發生噴槍畫破紗窗遭索賠、民眾養的金魚死掉等「災情」，9月底改變防治策略，加強孳清，近來民怨少了許多。

台南累計至27日1萬7523例，每天動員超過500人執行化學防治，預估下周可達高峰病例數減半的目標，11月底目標每天病例數降到個位數。