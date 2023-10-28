據新華社報導，日前大陸中共中央決定，由民政部長唐登傑任山西省委委員、常委、書記。今年才59歲的唐登傑是大陸近年具有「最年輕」標籤的政壇明星，從2018年任福建省長、2020年任大陸國家發改委副主任、2022年擔任大陸民政部長，快速升遷且調整職務歷練。

根據公開簡歷顯示，唐登傑是1964年6月在上海出生的江蘇建湖人，1991年8月加入中國共產黨，早年曾在國企工作擔任上海汽車工業（集團）總公司副總裁，上海電氣（集團）總公司總裁、黨委副書記。

直到2001年10月，唐登傑任上海市工業工作黨委副書記、市經委主任；2003年2月擔任上海市副市長。歷經各職務後，2017年12月任福建省委副書記，省政府黨組書記、副省長、代省長，2018年1月當選福建省省長。

2020年7月，唐登傑任國家發改委黨組副書記、副主任（正部長級）；2022年2月任民政部黨組書記、部長。