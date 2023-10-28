25歲許姓男子27日凌晨3時許搭坐計程車時，剛好遇到警方路邊臨檢，沒想到攜帶大量毒品的他因為心虛全身發抖不止，並用講電話來掩飾害怕，但他粗糙的手腳依然被警方看破，在拿身分證的途中，眼尖的員警發現包包內有白色物品，一搜之下竟搜出第三級毒品K他命7包（毛重共55.2公克）及第二級毒品搖頭丸4顆，警方當場逮捕許男，並依依違反毒品危害防制條例送辦。

據了解，許男前幾天才剛「補貨」，因此將毒品全數帶在身上，沒想到瞎貓就這樣碰上死耗子，於27日晚間搭坐計程車時遇到臨檢，一開始許男還想故作鎮定，用講電話來掩飾不安，但全身發抖的他引起警方關注，於是向他盤查身分。

許男在拿取身分證件時，眼尖的員警立刻看到後背包裡有白色物品，於是請許男下車，許男這時還不忘裝忙，繼續持續打電話，不知是隊友不給力沒接電話還是根本沒撥出電話，讓許男只好一人獨自面對員警的搜查。

果不其然，員警在背包內找到了許多毒品，包括第三級毒品K他命7包（毛重共55.2公克）及第二級毒品搖頭丸4顆，警方當場逮捕許男，並依依違反毒品危害防制條例送辦。

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