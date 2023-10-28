音樂人劉家昌日前發2千字文開戰前妻甄珍（本名：章家珍），左批甄珍奪產、右諷兒子劉子千（現改名為：章立衡）不忠不孝，連改名換姓都沒跟他說。其中甄珍傷他最重的，不僅因為財產，而是甄珍「離婚後竟對媒體說：她心裡愛的是另一個男人，叫做謝賢。要臉的人能說的出口嗎？」，甄珍先前被問到是否有意跟謝賢復合？便曾打槍2字「無聊」，意指兩人都年紀大了，不會再想這種事，感情早昇華成家人。

「小淘氣」甄珍16歲時踏進影壇，1974年與謝賢秘婚，甄珍後來透露，謝賢表示認識註冊單位的人，說好從樓梯間進入辦手續，以為可以神不知、鬼不覺，未料一個下午婚訊便全傳開，「把港、台兩地炸起來」，但2年後劉家昌介入，兩人黯然離婚，謝賢更自曝當年簽字放甄珍走後，自己一個人開車到山上大哭。

甄珍梅開二度嫁給劉家昌並生下一子後，直到2015年才承認兩人早在兒子1歲時就離婚，但為了保護小孩不公開，更指主因與劉家昌賭博習慣有關，繞了一圈後，甄珍之後在公眾場合遇到謝賢都大方互動，兩人在中環相遇兩次，有次還是謝賢主動打招呼，低調幫甄珍埋單，這對無緣夫妻沒交惡，甄珍還在《魯豫有約》表示，如果能重來，自己還是會嫁給謝賢，但不會選擇離婚。

對於甄珍後悔嫁給劉家昌的回應，劉家昌相當受傷，直到近日仍在文章抱怨：「要臉的人能說的出口嗎？」但其實甄珍過去就強調，和謝賢的關係早就變成家人，2019年兩人傳出有意在巴黎再婚，甄珍就打槍說：「無聊」，要大家不要亂傳，強調：「我們都一把年紀，他有孝順子女把他照顧得很好，我們大家老朋友偶爾出來聚聚，說說以前的事就很好了。大家互相照顧，互相關心，安度晚年就這樣好了。」