一名男網友分享，參加相親遇到一個女瘋子，他本身是個40歲的肥大叔，對方足足比他小了13歲，是個27歲的妹子，但因種種原因，相親當天他就告訴對方他們不合適，怎料2個月後，女方突然打來質問他為何不追她，緊接著就是一陣死纏爛打與邏輯死亡的對話，讓他超傻眼，也引起網友熱議。

一名男網友近日在Dcard上分享，他是個40歲的肥大叔，身高168公分，一度胖到103公斤，近日參加一場相親活動，在活動上認識了一個27歲的女生，但因為年齡差距過大，加上不是很有話聊，因此當天他就告訴對方「我們不合適！」本以為這樣就結束了，沒想到那個年輕妹子是瘋子。

男網友表示，相親結束2個月，他突然接到這個27歲女生的電話，質問他為何這2個月沒有聯絡她，還說男生追女生不容易，要追她都不行動，這樣恐單身一輩子，讓原PO覺得莫名其妙，立刻表明自己真的沒有喜歡她，怎料對方卻說「你憑什麼不喜歡我？以前我只跟180公分以上的交往，我跟168公分大叔相親就很委屈了。」

男網友指出，他聽到這邊覺得自己可能遇到瘋子，只能連連附和對方的話，並祝福對方能早日找到高富帥，結果對方疑似「邏輯死亡」說，如果原PO很有誠意地追求她的話，她還是會同意的。讓原PO當場崩潰說出大實話「整件事情就是妳不是我喜歡的類型，妳年輕貌美總能遇到喜歡妳的人，我也要努力去追我喜歡的女生。」

結果對方聽了竟嗆他，都幾歲了還想玩戀愛遊戲，並說他真的很可憐，遇到喜歡的人也不敢追，真的很自卑，最後又說「如果你不追我，就會讓人覺得我行情很差。」還罵他腦子有病，讓原PO超級傻眼，表示自己就是又老又窮又矮又醜腦子也不好，並祝福對方趕緊找到好對象，結果女方留下一句「我再給你考慮三個月，過三個月再打給你。」讓他頭超痛，也很怕對方再度打來鬧。

貼文引起網友討論，「她只想快點找到長期飯票，把所有聯繫方式封鎖」、「如果不是創作文，那這女的頭腦很有事」、「這太扯了吧！」另也有人說，整篇很流暢，但是太創了啦！台女不可能會巴著肥宅的，奉勸原PO還是多運動少幻想。