日本財務省27日發佈9月份初步貿易統計數據，顯示日本對大陸的魚類和海產品（包括罐頭和其他製成品）出口額5868万日元（約為287萬元人民幣），較去年同期下降99.3％。這是受福島核污染水排海後，大陸政府全面暫停進口日本水產品的影響。

其中作為一直是對大陸海產品出口主力的扇貝，9月對大陸出口額為零。在9月的5868万日元大陸魚類、海產品出口額中，有5545萬日元是觀賞用的活鯉魚出口額，而剩下的則是罐頭和其他製成品。

實際上，從8月下旬日本不顧周邊國家反對排放核污染水後，大陸政府宣佈全面暫停進口日本水產品。日本農林水產省在本月6日公佈的資料顯示，8月對大陸的水產品出口額已較去年同期減少65.7％。

另據日本廣播協會（NHK）網站27日報導，日本財務省貿易統計數據顯示，2022年大陸是日本最大的水產品出口目的地，出口額約為717億日元。