南韓演藝圈風波不斷，實力派影帝李善均及GD接續捲入吸毒風波，如今警方已經對兩人下達逮捕令、限制出境，不過傳出涉嫌吸食的毒品不相同，刑責也會有所不同。

根據《南韓毒品類管理法》，除了將毒品劃分等級，還須依照細部考量刑責，像是服用量、買賣甚至是否持有來進行判斷，據悉，仁川警廳毒品犯罪搜查組調查李善均及GD涉嫌吸毒案，就是依照不同毒品管理法進行偵辦，像是李善均涉嫌大麻和精神藥物類，GD的則是毒品類，包括古柯葉、罌粟等類，涉及範圍相對較廣，不過警方目前尚未明確公布兩人吸食的種類。

李善均傳出於涉毒事件爆發，在神隱8天後，將於今(28日)首度現身警局接受訊問，除了釐清是否吸毒及使用毒品次數，也將進行尿液採檢驗毒，至於GD則是委託律師發出聲明，除了澄清沒有吸毒，更強調媒體發布的「違反禁毒法」雖與自己無關，但絕對會配合相關單位調查。

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