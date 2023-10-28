台南市呂姓男子駕駛小貨車28日清晨6時26分行經新市區南177與南140路口彎道，疑似車輛失控衝出道路，台南市消防人員到場時，卻發現呂男卡在貨車底部，已無生命跡象，趕緊將他送醫急救，警方初步研判他可能在車禍發生時，被拋出車外才被壓在車底。

35歲呂男駕駛小貨車，28日清晨行經新市區一處彎道，車身突然衝出道路外一處空地，路人見狀報警，南科、新市消防分隊趕到現場時，發現小貨車頭全毀，呂男被卡在車底，協助脫困後已無生命跡象，仍趕緊送醫急救，肇事原因由善化警分局釐清中。